Yemek ısıtmak isterken ormanı yakan çiftçi tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yemek ısıtmak için yaktığı ateşin sıçraması nedeniyle 80 dönüm ormanlık alanın yanmasına sebep olan kişi tutuklandı.
TÜRKİYE 28.03.2022, 22:47
Terziler Mahallesi Kızılcık mevkisinde dün çıkan orman yangınına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yangının çıkışına yol açtığı gerekçesiyle H.M'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaklaşık 80 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının, şüphelinin yemek pişirmek için yaktığı ateşten dolayı çıktığı öğrenildi.
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