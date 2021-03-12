Yeniden kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan kararlar soruldu.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"

"Bütün bu konuları daha çok Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı'nın koordinesinde götürüyoruz. Bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var.

Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunca restoranlar, kafeler, kuaförler... Aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız.

"ALDIĞIMIZ KARARIN ARKASINDA DURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak, vatandaşımız sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz.

AŞI ANLAŞMALARI

"Aşı konusunda şu anda Çin'le bir anlaşmamız var. Oradan aldığımız ve alacağız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor.

Rusya ile bir anlaşmamız var. Rusya ile görüşmelerimiz sağlık bakanlıkları arasında devam ediyor.

Çin'den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz."