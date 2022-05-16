Yere dökülen isotu satan esnafın dükkanından çıkanlara inanamayacaksınız!
Şanlıurfa'da yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sunan esnafa 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekipler tarafından yapılan denetimde dükkanda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundu.
Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu. Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.
8 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ
Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.
4 BİN 120 ÜRÜNE EL KONULDU
Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.
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