Yerel medyanın geleceği Ankara’da konuşulacak
22 – 23 Kasım tarihlerinde Anadolu Medyasının sorunları ve geleceğine ilişkin Yerel Medyanın geleceği adlı bir çalıştay düzenlenecek.
Bu çalıştayda yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği fırsat ve tehditler ele alınacak.
Ulusal ve yerel medyanın önemi, Yerel televizyonların, gazetelerin, radyoların sorunları ve geleceği düzenlenecek çalıştayda yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, konuyu enine boyuna tartışacaklardır.
Yeni iletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği programı aşağıdaki gibidir.
22 Kasım Pazartesi - Yerel Medya Buluşması
Açılış Konuşmaları
19.00 Sinan Burhan - AYD Başkanı
19.05 Numan Kurtulmuş Konuşma Ak Parti Genel Başkanvekili
19.30 Akşam Yemeği
23 Kasım Salı - Yerel Medya Çalıştayı Açılış Konuşmaları
10.00 Sinan Burhan- Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
10.10 Asım Balcı- Altındağ Belediye Başkanı
10.20- Rıdvan Duran-Basın İlan Kurumu Genel Müdürü
10.30 Ebubekir Şahin- RTÜK Başkanı
10.45 Mehmet Nuri Ersoy- Kültür ve Turizm Bakanı
SAAT 11.00 OTURUM - ULUSAL -YEREL MEDYANIN ÖNEMİ VE DEMOKRASİ
İbrahim Uslu- RTÜK Başkan Yardımcısı Moderatör
Şebnem Bursalı- ATV Ankara Temsilcisi
Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi
Mehmet Acet- Kanal 7 Ankara Temsilcisi
Zeki Akbıyık- Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni
SAAT 12.00 OTURUM - YEREL TELEVİZYONLARI SORUNLARI VE GELECEĞİ
Mücahid Eker- T.C İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü- Moderatör
Doğan Deniz- Altas Tv Genel Yayın Yönetmeni
Hasan Yavuz Bakır- Çaytv Genel Müdürü
Cüneyt Beyit- Aksu TV Genel Müdürü
Yaşar TOY- Kontv Genel Yayın Yönetmeni
SAAT 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
SAAT 14.00 OTURUM - YEREL GAZETE VE RADYOLARIN GELECEĞİ
Deniz Gürel- Hürriyet Gazetesi Ankara Eki Genel Yayın Yönetmeni- Moderatör
Gülay Kankalp- Ostim Radyo Genel Yayın Yönetmeni- Moderatör
Fezai Polat- Avrasyatürk Radyo Genel Yayın Yönetmeni
Serhat Şahin- Vitrin Haber Genel Yayın Yönetmeni
İskender Yılmaz- Malatya Mega Haber
Semra Aman Akyürek- Balıkesir Merhaba Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
15.00 Başkent Millet Bahçesi ziyaret ve gezi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6