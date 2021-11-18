Yerel medyanın geleceği Ankara’da konuşulacak

Bu çalıştayda yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği fırsat ve tehditler ele alınacak.

Ulusal ve yerel medyanın önemi, Yerel televizyonların, gazetelerin, radyoların sorunları ve geleceği düzenlenecek çalıştayda yetkili kurum ve kuruluş temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, konuyu enine boyuna tartışacaklardır.

Yeni iletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği programı aşağıdaki gibidir.

22 Kasım Pazartesi - Yerel Medya Buluşması

Açılış Konuşmaları

19.00 Sinan Burhan - AYD Başkanı

19.05 Numan Kurtulmuş Konuşma Ak Parti Genel Başkanvekili

19.30 Akşam Yemeği

23 Kasım Salı - Yerel Medya Çalıştayı Açılış Konuşmaları

10.00 Sinan Burhan- Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı

10.10 Asım Balcı- Altındağ Belediye Başkanı

10.20- Rıdvan Duran-Basın İlan Kurumu Genel Müdürü

10.30 Ebubekir Şahin- RTÜK Başkanı

10.45 Mehmet Nuri Ersoy- Kültür ve Turizm Bakanı



SAAT 11.00 OTURUM - ULUSAL -YEREL MEDYANIN ÖNEMİ VE DEMOKRASİ

İbrahim Uslu- RTÜK Başkan Yardımcısı Moderatör

Şebnem Bursalı- ATV Ankara Temsilcisi

Emin Pazarcı- Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

Mehmet Acet- Kanal 7 Ankara Temsilcisi

Zeki Akbıyık- Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni

SAAT 12.00 OTURUM - YEREL TELEVİZYONLARI SORUNLARI VE GELECEĞİ

Mücahid Eker- T.C İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü- Moderatör

Doğan Deniz- Altas Tv Genel Yayın Yönetmeni

Hasan Yavuz Bakır- Çaytv Genel Müdürü

Cüneyt Beyit- Aksu TV Genel Müdürü

Yaşar TOY- Kontv Genel Yayın Yönetmeni

SAAT 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ



SAAT 14.00 OTURUM - YEREL GAZETE VE RADYOLARIN GELECEĞİ

Deniz Gürel- Hürriyet Gazetesi Ankara Eki Genel Yayın Yönetmeni- Moderatör

Gülay Kankalp- Ostim Radyo Genel Yayın Yönetmeni- Moderatör

Fezai Polat- Avrasyatürk Radyo Genel Yayın Yönetmeni

Serhat Şahin- Vitrin Haber Genel Yayın Yönetmeni

İskender Yılmaz- Malatya Mega Haber

Semra Aman Akyürek- Balıkesir Merhaba Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

15.00 Başkent Millet Bahçesi ziyaret ve gezi