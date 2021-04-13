Yeşilçam filmi gibi acıklı hikaye!

Gaziantep'teki olayda, yağmurlu bir günde kapısı çalınan Safiye Şimşek, kendisine sığınan talihsiz kadının hikayesini duyunca yardım elini uzattı. Şimşek, kendisi gibi koca şiddetinden kaçan kadına ve bebeğine sahip çıkarak, kendi ailesine bile yetmeyen evinin bir odasını şiddet mağduru kadın ve bebeğine verdi.

TÜRKİYE 13.04.2021, 12:26
Yeşilçam filmi gibi acıklı hikaye!

İki kadının acı dolu hikayesi, harabeye dönmüş bir evde kesişti. Önce 31 yaşındaki Safiye Şimşek her gün dayanılmaz hale gelen şiddetten 4 çocuğuyla kaçarak kurtuldu. İmkansızlıklar içinde çocuklarına bakan Şimşek, çöpten topladığı hurdaları satarak evine ekmek götürüyor. 5 yıldır rutubetli köhne bir evde yaşayan Şimşek, onca zorluğa rağmen, kendisi gibi koca şiddetinden kaçan Hatice ve bebeğine de sahip çıktı. Eşinin kötü huyları olduğu için dayanamayıp boşandığını belirten Şimşek, kapısına gelen Hatice'nin hikayesini kendisine benzettiği için daha çok sahip çıktığını söyledi.

“Yağmurlu bir günde kapımı çaldı”

Elinden geldiğince misafirlerine baktığını ifade eden Şimşek, “Hatice, yağmurlu bir günde buraya geldi sabah saatleriydi. Yapamamış ablasının, eniştesinin yanında. Günümüzde kolay değil geçinmek zaten çok zor mamasıydı, beziydi yetişememiş. Yanıma geldi burada kalmak istedi, ben bunu asla geri çeviremezdim. Kucağında küçük bir çocuk, kendisi aslım hastası nefes almakta zorlanıyor, bebek sürekli hasta aşırı bakımsızlık var yani kolay değil bunları dışarıya atmak. Elimden geldiğince maması, sütü, bezi üstü başı eski getiriyorum yeniyi alamıyorum hurdadan ne bulursam o, Hatice'de öyle benim çocuklarımda öyle giyiniyor” şeklinde konuştu.

“Çok şükür az da olsa geçiniyoruz”

Batu bebek için endişelendiğini kaydeden Safiye Şimşek, “Ben kendime değil sadece Hatice ve bebeği için yardım işitiyorum. Ben Allah'a çok şükür ediyorum az da olsa, çok da olsa yeni değil eskide olsa Allah'a çok şükür geçiniyoruz. Kendim de onu gördüm, ben bir anneyim bebek kucağında, ağlıyor bebeği aç, bebeğine nişasta vermek zorunda kalmış korkudan sütü kesilmiş, ben onları bu şekilde dışarıya atamazdım. Hurdadan ben günde 15-20 lira kazanıyorum ben bunların içinde elektrik, suyumu, kiramı veriyorum çocuklarıma bakıyorum, 3 tane çocuk okutuyorum Batu bebeğin adı ve Batu bana bunun için fazla gelmiyor Allah bunun için beni mükafatlandıracak inanıyorum ben buna” ifadelerini kullandı.

"Zorla uyuşturucu vermeye çalıştı"

Koca şiddetinden kaçarak Safiye Şimşek'in yanına sığınan 6 çocuk annesi 33 yaşındaki Hatice Çimen, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Eşinin kendisine son olarak uyuşturucu vermeye çalıştığı için evden kaçarak kurtulduğunu kaydeden talihsiz kadın, "Eşim son çocuğum da uyuşturucu maddeden cezaevine girdi çıktı. Bu sırada bana madde ikram etti, içeceksin dedi itiraz edince bıçak çekip kovaladı. Bu sırada dışarda doğum yaptım çocuğum 3 hafta erken doğunca hastaneye küvöze aldılar. Hastaneden sonra eniştemin yanına yerleştim ama burada da eşim tacizde bulundu, eniştem de yapamadı bana bakamadı bende Allah için geldim bu kadının yanına sığındım. Bu kadında nereye kadar bakacak bilemiyorum. Ben devletime sesleniyorum bana, çocuğuma ve anneme sığınacak yer versinler. Bakanımız yok annem kalp hastası sığınacak yerim bir Allah birde devletimdir” dedi.

“Seni ve o çocuğu vuracağım dedi”

Sürekli şiddet gördüğünü ifade eden Çimen, “Dövüyordu, nefes aldırmıyordu, evin içi kötüydü harabe gibi yerde oturdum. Bana ağza alınmayacak kelimeler kullandı şu anda sağı solu arayıp bana haber salıyor. Vuracağım ben onu, o çocuğu da vuracağım diyor bende korkumda dışarı çıkamıyorum. 6 çocuğumdan 5'i babasında alamadım çünkü benim kalacak yerim yok ki o çocuklarımı alayım bir bunu yanıma aldım bana ihtiyacı var mecbur” diye konuştu.

Harabe bir evde hayatları kesişen Hatice Çimen ve Safiye Şimşek kendileri içinde değil çocukları için kaygılandıklarını ifade etti.

#Gaziantep #Yeşilçam #Acı #hikaye #trajedi #Kadın #hak #şiddet #saldırı #koca #asayiş #insan
Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Nisan 2021
İmsak 04:28
Güneş 05:53
Öğle 12:38
İkindi 16:17
Akşam 19:12
Yatsı 20:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Ümraniye 29 41
9. Tuzlaspor 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 29 47
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23