Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 21.09.2021, 12:29
Otoyolun Gebze gişeler mevkisinde B.K. idaresindeki ham madde yüklü tır ile A.İ'nin kullandığı yolcu otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü B.K, yanında bulunan yedek sürücü K.K. ile otobüsteki yolculardan G.U. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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