Yolcu otobüsünün emanet bölümünden uyuşturucu çıktı
Erzurum'da polis ekipleri, bir yolcu otobüsünün emanet bölümünde saklanmış 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.
TÜRKİYE 20.08.2021, 13:03
Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, otobüsünün emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine (plastik malzeme) arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.
Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "Aşı ol" yazarak Covid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine dikkati çekti.
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