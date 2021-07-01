Yön levhasına çarparak ters dönen kamyonun şoförü korkunç şekilde hayatını kaybetti

Korkunç kaza, İpekyolu üzerinde bulunan Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden yüklediği kumu Birecik'e götüren şoför Şerif Korkmaz yönetimindeki kamyon, Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde bulunan yön levhasına çarptı.

KAMYON, DAMPERİYLE BİRLİKTE TERS DÖNDÜ

Aşırı süratli gittiği sırada levhaya çarpan kamyon damperiyle birlikte ters döndü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonun şoförü Korkmaz, aracın ön kısmının hurdaya dönmesi nedeniyle şoför koltuğunda sıkıştı. Kazada ağır yaralanan Korkmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Korkmaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik amacıyla yolun bir kısmını trafiğe kapatırken trafik, polis kontrolünde tek şeritten devam etti. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.