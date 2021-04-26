Yük dolu hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul Sultangazi’de viraja hızlı giren hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kamyon sürücüsünün burnu bile kanamadan çıktığı kaza sonrası trafiğe kapanan yol havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan Veysel Çalayır yönetimindeki 34 ZN 0347 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrası sürücünün burnu bile kanamazken, kamyonet dorsesindeki hafriyat yola devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası hafriyatların yola dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kaza sonrası çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle devrilen hafriyat kamyonu sonrası kapatılan yol drone ile havadan görüntülendi.