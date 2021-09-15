Yürekler ağızlara geldi: Bebek arabası 3 metreden düştü
Sinop'ta bir anne bebek arabasını yol kenarına bıraktı. İçinde bir yaşındaki oğlunun bulunduğu araba aniden yokuş aşağı hareket etti. Bebek arabası 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından beton zemine düştü. O anlar yürekleri ağızlara getirdi.
Olay, akşam saatlerinde Ada Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen anne, bebek arabası içindeki çocuğu Metehan G. ile alışveriş için market önüne geldi.
Anne, marketin giriş kısmında bulunan reyonlara yöneldiği sırada kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareket etti. Bebek arabası, caddeden geçen araçların arasından hızla yokuş aşağı gidip, yaklaşık 30 metre ilerledi.
Yaralı olarak kurtuldu
Sonradan durumu fark eden anne, panikle bebeğin peşinden koştu. Annenin yakalayamadığı bebek arabası, çevredeki bir binanın yanındaki tümseğe de çarparak 3 metre yükseklikteki istinat duvarından beton zemine düştü, minik çocuk yaralandı.
İhbarla çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan bebek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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