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Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Soğuk hava ve kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı daha da düşecek. Yurt genelinde buzlanma ve don da görülecek.

TÜRKİYE 23.01.2022, 13:30
Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, doğudan batıya tüm yurtta kış kendini iyice gösterecek.

Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Marmara, iç ve doğu kesimlerde ise kar etkili olacak.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, ülkenin büyük bölümünde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirterek şunları söyledi:

"Marmara'nın batısı ve kıyı Ege dışında yurt genelinde yağış beklentimiz var. Marmara'nın kuzey doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdenizin doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yoğun kar yağışı beklentimiz var."

Buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı daha da düşecek. Tüm yurtta buzlanma ve don olayları bekleniyor. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı da var.

Özdemirci, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde hafif şekilde, iç kesimlerinde ise orta ve kuvvetli şekilde don beklendiğini hatırlatarak, üreticilere zirai don uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

İç Anadolunun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar da beklendiğini vurgulayan Özdemirci vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul ve Ankara buz kesecek

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası’nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor.

Ankara'da da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde gün boyu sürdü. 

#Kar yağışı #buzlanma #don #hava sıcaklığı
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