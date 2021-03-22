Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek! Hava sıcaklığının 6 ila 15 derece azalması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerinde görülecek yağışların ise kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara'da hava sıcaklığı Çarşamba günü sıfırın altında düşecek ve kar yağışı görülecek. Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği kentte kar yağışı, Cuma gününe kadar devam edecek.

Marmara’nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale il geneli ile Edirne’nin güney ve Balıkesir’in kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir aracın üzerine düştü.