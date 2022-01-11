Zincir marketler ifşa olacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle zincir marketlere kesilen 2 milyar 700 milyon liralık idari para cezasının gerekçeli kararının ne zaman yayınlanacağına ilişkin açıklamada bulundu. Küle gelecek hafta gerekçeli kararın açıklanacağını ifade ederken, zincir marketler arasındaki yazışmaların da gerekçeli kararın içerisinde yer alacağını bildirdi.

“Zincir marketler ve bir tane tedarikçi olmak üzere toplam yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz” diyen Küle, “Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

'KARTEL'E ACIMADI! 2,7 MİLYAR LİRALIK CEZA

Rekabet Kurumu zincir marketlerin kendi aralarında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığını tespit etmişti. Kartel yaptıkları belirlenen zincir marketlere toplam 2,7 milyar lira idari para cezası verilmesine karar verilmişti.

'GEREKÇELİ KARAR HAFTA BAŞI AÇIKLANACAK'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rekabet Kurumu Başkanı Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararına ilişkin "Gerekçeli kararımız önümüzdeki hafta başı web sitemizden yayımlanmış olur. Yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik, Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz" dedi.