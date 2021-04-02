Zincirleme trafik kazası: 4 ölü!
Dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan 9 aracın karıştığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 02.04.2021, 10:15
İstanbul-Ankara yolunda aniden bastıran dolu yağışı kazaya yol açtı.
TEM yolunun 35'inci kilometresinde, Tahir Akdoğan'ın kullandığı 07 HAZ 48 plakalı kamyon yolu kaplayan dolu nedeniyle yavaşlarken, 34 GEF 02 plakalı otomobil kayarak kamyona çarptı.
Arkadan gelen 7 araç da aynı bölgede çarpışarak savruldu.
9 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 ÖLÜ 5 YARALI
Kazada kamyona çarpan otomobilde bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçlarda ise 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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