Genç Müsiad Kahramanmaraş Şubesi Ve Fonangels İşbirliği İle Türkiye’de Girişimcilik Ve Kitle Fonlama Programı Düzenlendi.

Düzenlenen Programa Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş Konuşmacı Olarak Katılım Sağladı.

Genç Müsiad Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ömer Faruk Uysal İse Gerçekleştirdikleri Çalışmalar Hakkında Bilgiler Verdi.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Genç Müsiad Şube Başkanı Mehmet Emin Koç Kahramanmaraş’ta Da Girişimciliği Artıracak Çalışmalara Yapacaklarına Vurgu Yaptı.