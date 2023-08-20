Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şöyle:

1. Öğrenciler, sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.

2. Öğrenciler, sadece kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.

3. Öğrenciler, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini seçebilecek.

4. Öğrenciler, sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini alabilecek. 5. Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapmak zorunda olmayacak.

TÜRKİYEDE ÜRETİLEN TELEFONLAR

General Mobile

Teknosa

Escort

Sunny

Piranha

Trident

Victor

Quatro

Dark BB Mobile

Kaan Türk

Telekom

Casper – Aktif satış yapıyor. General Mobile – Aktif satış yapıyor. Vestel – Aktif satış yapıyor. Reeder – Aktif satış yapıyor.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BİLGİSAYARLAR

Pazarda gerek reklam, gerek kampanya ve yatırımlarıyla dikkat çeken firmalar, aynı zamanda yerli PC liginin öne çıkanları olarak konumlanıyor. Bu markalar ise şöyle sıralanıyor:

“Escort,

Casper,

Vestel,

Beko,

Exper,

Byron ve

Aidata”.