Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar şöyle:
1. Öğrenciler, sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.
2. Öğrenciler, sadece kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.
3. Öğrenciler, sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefon veya bilgisayar modellerini seçebilecek.
4. Öğrenciler, sadece belirli bir fiyat aralığındaki telefon veya bilgisayar modellerini alabilecek. 5. Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapmak zorunda olmayacak.
TÜRKİYEDE ÜRETİLEN TELEFONLAR
General Mobile
Teknosa
Escort
Sunny
Piranha
Trident
Victor
Quatro
Dark BB Mobile
Kaan Türk
Telekom
Casper – Aktif satış yapıyor. General Mobile – Aktif satış yapıyor. Vestel – Aktif satış yapıyor. Reeder – Aktif satış yapıyor.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN BİLGİSAYARLAR
Pazarda gerek reklam, gerek kampanya ve yatırımlarıyla dikkat çeken firmalar, aynı zamanda yerli PC liginin öne çıkanları olarak konumlanıyor. Bu markalar ise şöyle sıralanıyor:
“Escort,
Casper,
Vestel,
Beko,
Exper,
Byron ve
Aidata”.