Afganistan'ın dağlık bölgelerinden Bağlan vilayetinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 300'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının kaybolduğu ifade edilirken evleri tamamen yıkılan yüzlerce ailenin derme çatma çadırlarda barınmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Afganistan'daki selzedeler için Türkiye'den gönderilen 24 ton insani yardım Mezar-ı Şerif Havaalanı'na ulaştı.

Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan yardımları taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havaalanı'na indi.

Yardımlar 2 bin battaniye, 14 bin 300 kilogramlık gıda malzemesi ve 7 ton ilaç içeriyor.

Türkiye'den gönderilen yardımlar, ilerleyen günlerde selden en çok etkilenen Bağlan, Tahar ve Badahşan vilayetlerinde mağdur selzede Afgan ailelere dağıtılacak.