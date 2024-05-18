İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık ile çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 74 kişinin yakalandığını belirtti.

Aralarında Ankara ve İistanbul'un da bulunduğu 20 ilde düzenlenen operasyonlara Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler destek verdi.

Operasyonlar kapsamında İzmir ve Hatay'da 24, Trabzon'da 19 olmak üzere toplam 74 şüpheli yakalandı.