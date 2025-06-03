6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtarları teslim edildi.

“Asrın felaketi” olarak anılan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçede yıkılan veya ağır hasar gören yaklaşık 8 bin bağımsız birimin yerine inşa edilen 4 bin 443 kalıcı konuttan 3 bin 267’si kura ile belirlenen hak sahiplerine verildi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ilçenin depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

Maraş Türkoğlu Konutlar-1

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Afetin ardından yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yıkıldığını hatırlatan Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1924'ü zemin artı 3 ve 4 katlı, 1333'ü ise köy tipi olmak üzere toplam 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük kısmının anahtar tesliminin yapıldığını aktardı.

Maraş Türkoğlu Konutlar (4)

3 bin 267 depremzede ailenin Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacağını ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizde toplam 2 bin 519 konut tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde ise toplam 3 bin 257 konut ihale edildi. Bunların 1924'ü tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. 1333'ünün inşası ise devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar bu konutların tamamı teslim edilmiş olacak."

Maraş Türkoğlu Konutlar (3)