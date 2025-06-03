6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtarları teslim edildi.

“Asrın felaketi” olarak anılan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçede yıkılan veya ağır hasar gören yaklaşık 8 bin bağımsız birimin yerine inşa edilen 4 bin 443 kalıcı konuttan 3 bin 267’si kura ile belirlenen hak sahiplerine verildi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ilçenin depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyledi.

Afetin ardından yaklaşık 8 bin bağımsız konutun yıkıldığını hatırlatan Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu 1924'ü zemin artı 3 ve 4 katlı, 1333'ü ise köy tipi olmak üzere toplam 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük kısmının anahtar tesliminin yapıldığını aktardı.

3 bin 267 depremzede ailenin Kurban Bayramı'nı yeni evlerinde karşılayacağını ifade eden Mercan, şunları kaydetti:

"İlçe merkezimizde toplam 2 bin 519 konut tamamlanarak kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde ise toplam 3 bin 257 konut ihale edildi. Bunların 1924'ü tamamlandı ve vatandaşlarımıza teslim edildi. 1333'ünün inşası ise devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar bu konutların tamamı teslim edilmiş olacak."