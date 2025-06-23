Kazı Sırasında Gizemli Mağara Ortaya Çıktı

Edinilen bilgilere göre, Doluca Mahallesi'nde bir vatandaşa ait tapulu arazide temel kazısı yapılırken iş makinesi, toprak altında büyük bir kaya parçasına denk geldi. Kayayı kaldıran ekipler, altında mağara benzeri bir oyuk keşfetti.

Oyuğun içinde çok sayıda insan kafatası ve kemiklerinin görülmesi üzerine durum hemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik çemberine alarak kazı alanını kapattı.

Arkeolojik ve Kriminal İnceleme Başlatıldı

Bölge, detaylı arkeolojik ve kriminal inceleme yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, hem kemiklerin hem de mağara benzeri yapının tarihi ve kökenine dair kapsamlı araştırmalar yapılacağını belirtti.

Kazı ve İnşaat Çalışmaları Durduruldu

İnşaat çalışmaları, yapılacak bilimsel incelemeler tamamlanana kadar durduruldu. Kemiklerin hangi döneme ait olduğu, mağaranın tarihi ve bölgedeki olası arkeolojik önemin ortaya çıkarılması için uzman ekiplerin titiz çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki Tarihi Geçmiş Merak Uyandırıyor

Doluca Mahallesi'nin bulunduğu alan, tarihi geçmişi ve eski yerleşim izleriyle biliniyor. Bu son keşif, bölgede daha önce bilinmeyen tarihi kalıntıların bulunma ihtimalini artırdı.