Twitter'ın sahibi iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunu satın almasından beri pek çok değişikliğe gitti.

Twitter'ın Ürün Tasarımcısı Andrea Conway, Twitter video paylaşım menüsünün değiştirildiğini açıkladı.

Değişimin ardından altyazıları aktif etme, videoyu indirme, paylaşma gibi seçenekler bulunacak.

Bu yeniliğin tüm kullanıcılara mı yoksa sadece Twitter Blue sahiplerine mi açık olacağı ise merak konusu oldu. Musk, mavi tik abonelerinin artık 2 saatlik yani yaklaşık 8 gb büyüklüğünde videolar yükleyip paylaşabileceğini duyurmuştu.

Musk 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Yakında, bu platformdaki herhangi bir kullanıcıyla sesli ve görüntülü sohbet olacak, böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz" demişti.