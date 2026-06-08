Düzenlenen kapanış töreninde geleneksel okçuluk, makaralı yay ve klasik yay kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, törende açıklamalarda bulundu.



Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik eden Bilal Erdoğan, "Muhteşem bir Fetih Kupası'nı geride bıraktık. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Çok mesafe aldık. Türkiye'de okçuluk ve Fetih Kupası çok güzel bir noktaya geldi. Bu yolculukta üstüne koyarak devam edeceğiz. Çok daha güzel başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

