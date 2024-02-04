İlk önce Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde vatandaşlarla buluşan heyet, daha sonra Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın da yaraların önceki yıla göre sarıldığını ve normalleşmenin başladığını, bu ziyaretlerde depremzedelerin mutluluğunun kendileri de mutlu ettiğini dile getirdi.

Oyuncu Melike Öcalan ise artık moral motivasyona ihtiyaç olduğunun altını çizerek şunları kaydetti.

