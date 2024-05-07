YouTube üzerinden program yapmaya başlayan ünlü sunucu Saba Tümer, konuk ettiği konuklarla ve yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.

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Saba Tümer, bu defa aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

'1 yıl boyunca aşk orucu tuttum.' diyen Tümer, ilişkilerinde uyguladığı bu ritüelin detaylarını paylaştı.

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"Denedim bakalım yeni bitti"

Tümer; 'Herhangi bir şekilde ilişkiye girmeden, yakınlaşmadan, flörtleşmeden, el ele bile tutuşmadan bir sene aşk orucu yapıyorsun; ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var.

Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum.' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi