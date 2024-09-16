Urmu Dutu veriminin düşmesi, hem üretici hem de tüketici açısından zorlu bir süreç oluşturdu.

Ancak tüm olumsuzluklara rağmen, doğru ve sağlıklı üretim süreçleriyle elde edilen şekersiz urmu dutu suyu, vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle şeker hastaları ve doğal ürün meraklıları tarafından tercih edilen dut suyu, serinletici ve sağlıklı bir içecek olarak öne çıkıyor. Kahramanmaraş’ta birçok yerel işletme, dut suyunu mevsim boyunca satışa sunarken, vatandaşlar da doğal ve katkısız olması nedeniyle bu ürünü severek tüketiyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu