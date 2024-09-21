Alzheimer hastalığı, başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan, günlük yaşam aktivitelerini etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Halk arasında “bunama” olarak bilinen “demans” hastalığının en yaygın nedenidir. Alzheimer hastalığı, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte giderek artan sıklıkta görülen, hastalanan bireylerin ailelerini de psikolojik, sosyal ve ekonomik bakımdan etkileyen önemli bir sağlık sorunudur.

21 Eylül tarihi Dünya Alzheimer Günü olarak bilinmektedir. Dünya Alzheimer Günü, demans hakkında farkındalık yaratmak, eğitmek, desteği teşvik etmek ve demansın gizemini ortadan kaldırmak için küresel bir fırsattır.

Nöroloji uzmanı Mehmet Karakoç, Dünya Alzheimer günü dolayısıyla, Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.