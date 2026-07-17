İstanbul Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında son derece kritik bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "15 Temmuz Uluslararası Medya Programı" için dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler İstanbul'da bir araya geldi.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Katar ve Kazakistan'ın da aralarında bulunduğu 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisi, darbe girişimine karşı direnişin sembolü olan İstanbul'da hain yapının küresel tehdidini yerinde dinledi.

"40 Yıl Kendini Saklar, 41. Yıl Ortaya Çıkar!"

Programda yabancı basın mensuplarına hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül, FETÖ'nün diğer terör örgütlerinden çok farklı ve sinsi bir strateji izlediğini vurguladı. Örgütün dini, evrensel değerleri ve ekonomik durumu zayıf öğrencileri kullanarak 40-50 yıl boyunca kamuda adeta bir kuyumcu titizliğiyle örgütlendiğini anlatan Vali Gül, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Fetullahçılık iflah olmaz bir hastalıktır. Bu yapıya bulaşan birinin pişman olma, tedavi olma ihtimali yoktur. Gizlilik ve iftira üzerine kurulu bir yaşam tarzları var. 40 sene kendini saklar, 41'inci sene ortaya çıkar. Sınav sorularını çalarak, kumpaslar kurarak devletin kılcal damarlarına sızdılar. Devlet bu durumu fark edip tasfiye sürecini başlatınca da darbe görünümlü bu işgal girişimine kalkıştılar."

"Terörle Mücadelede En İlkeli Ülkeyiz"

Konuşmasında uluslararası camianın terör konusundaki çifte standartlı yaklaşımını da eleştiren Vali Gül, terörün küresel bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu konudaki net duruşunu vurgulayan Gül:

"Sizin teröristiniz iyi, benimki kötü" anlayışının sakat bir yaklaşım olduğunu,

Terörü araç olarak kullanan her yapının tüm insanlık için birinci derecede tehdit barındırdığını,

Türkiye Cumhuriyeti'nin DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar adı ve alfabedeki harfi ne olursa olsun, terörle mücadelede dünyanın en ilkeli davranan ülkelerinin başında geldiğini ifade etti.

Sembol Şehir İstanbul'dan Dünyaya Mesaj

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı içerisindeki vatansever unsurlar ile Türk milletinin feraseti sayesinde şanlı bir direnişle geri püskürtüldüğünü hatırlatan Vali Davut Gül, 26 gün süren demokrasi nöbetleriyle devletin kendi içerisindeki uru temizlediğini belirtti.