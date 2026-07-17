66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci öncülüğündeki heyet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

Ziyarete, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül de katıldı.

Görüşmede, Kahramanmaraş'ta yürütülen kamu yatırımları, devam eden projeler, güvenlik, altyapı ve vatandaşlara sunulan hizmetler başta olmak üzere kentin öncelikli ihtiyaçları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Yatırımlar Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda Değerlendirildi

Kahramanmaraş heyeti, Ankara programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i de ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden projeler ile planlanan yatırımlar masaya yatırıldı. Kentte sürdürülen çalışmaların son durumu değerlendirilirken, devam eden yatırımların hızlandırılması ve yeni projelerin planlanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara temaslarının, Kahramanmaraş'ın ihtiyaç duyduğu yatırımların takibi ve şehrin kalkınmasına yönelik çalışmaların koordinasyonu açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor.