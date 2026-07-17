Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tescilli gençlik markası Pusula Maraş, Andırın’ın büyüleyici doğasıyla bilinen Çınar Geçidi’nde tematik gençlik kamplarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin dört bir yanından gelen gençlerin doğayla iç içe vakit geçirdiği kampa, bu kez çok özel bir misafir konuk oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile birlikte gençlerin kamp heyecanına ortak oldu.

"Sizler Bizim Aydınlık Yarınlarımızsınız"

Kamp ateşinin etrafında gençlerle samimi bir çember oluşturan Başkan Fırat Görgel, gençlerin tüm sorularını içtenlikle yanıtlarken, onların şehir yönetimine dair yenilikçi fikir ve taleplerini de tek tek not aldı.

Genç dostu belediyecilik vizyonuna dikkat çeken Görgel, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz hem Kahramanmaraş’ımızın hem de ülkemizin aydınlık yarınlarıdır. Bizler sadece bugünü kurtaran işler değil, geleceğin Kahramanmaraş’ını şekillendirecek vizyon yatırımları hayata geçiriyoruz. Sizler için daha güçlü bir şehir ve daha güçlü bir gelecek inşa etmekte kararlıyız."

Kahramanmaraş Spor Şehri Oluyor: 17 Bin 500 Kişilik Yeni Stadyum Yolda!

Görgel, gençlerin sporla iç içe büyümesi için devasa bütçeli yatırımların süratle devam ettiğini söyledi. Kentteki spor yatırımlarını sıralayan Başkan Görgel; 15 Temmuz Spor Vadisi, Kahramanmaraş Gençlik Merkezi ve mahallelere kazandırılan modern halı sahaların yanı sıra yapımı devam eden 17 bin 500 seyirci kapasiteli yeni stadyum müjdesini de yineledi.

Pusula Maraş ve Kırkaltı Kafeler Gençlerin Yeni Sosyal Dünyası

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm gençlik çalışmalarının tek çatı altında toplandığı Pusula Maraş markası; eğitimden teknolojiye, akademiden spora kadar çok geniş bir alanda gençlerin kişisel gelişimini destekliyor.

Sosyal yaşam alanlarının da hızla genişlediğini vurgulayan Görgel, gençlerin uğrak noktası haline gelen Kırkaltı Kafe zincirinin müjdesini verdi:

Büyükşehir Hizmet Binası arkasında,

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde,

15 Temmuz Spor Vadisi’nde hizmet veren Kırkaltı Kafelerin sayısının kısa sürede artırılacağını duyurdu.

Türkiye’nin En Modern Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Kahramanmaraş’ta Yükseliyor!

Başkan Fırat Görgel’in konuşmasında en çok dikkat çeken ve gençleri heyecanlandıran iki dev proje ise kütüphane ve gençlik merkezi dönüşümleri oldu:

Yamaçtepe Gençlik Merkezi: Yamaçtepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden merkezin, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı gençlik merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Necip Fazıl Kütüphane Dönüşümü: Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi alanında başlatılan dev dönüşümle birlikte, içerisinde çok amaçlı tiyatro ve etkinlik salonları, okuma alanları, dijital araştırma laboratuvarları ve teknoloji merkezlerinin bulunacağı Türkiye’nin en modern kütüphane komplekslerinden biri Kahramanmaraş’a kazandırılıyor.

Ziyaretin sonunda gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Fırat Görgel, gençlerin gözlerindeki enerjinin kendilerine her zaman yol gösterdiğini ifade ederek tüm kamp ekibine başarılar diledi.