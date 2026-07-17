Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hem sosyal hem de mesleki gelişimlerine katkı sunacak vizyon projelerine bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir’in tescilli gençlik markası Pusula Maraş tarafından Andırın’ın büyüleyici doğasına sahip Çınar Geçidi’nde düzenlenen "Yeni Medya ve Fotoğrafçılık Kampı" genç iletişimcileri bir araya getirdi.

Şehrin gürültüsünden uzakta, yemyeşil bir doğada kurulan kamp; teorik bilgileri pratikle birleştirerek gençlere benzersiz bir deneyim sundu.

Ormanın Kalbinde Drone ve Kadraj Eğitimi

Teknolojiyi doğayla harmanlayan kamp programında gençler, sadece çadır kurup kamp ateşi yakmakla kalmadı; dijital dünyanın en popüler ve aranan becerilerini profesyonel eğitmenlerden öğrendi.

Kamp boyunca gençlere şu alanlarda uygulamalı eğitimler verildi:

Drone Teknolojileri ve Hava Çekimi: Katılımcılar, temel uçuş prensiplerini öğrenerek gökyüzünden Andırın’ın eşsiz doğasını fotoğrafladı.

Profesyonel Fotoğrafçılık: Doğru kadraj oluşturma, ışık kullanımı, kompozisyon teknikleri ve altın oran kuralları sahada uygulandı. Kahramanmaraş’ta Engelli ve Refakatçi Kartları İçin Vize Yenileme Dönemi Başladı! İçeriği Görüntüle

Dijital İçerik Üretimi ve Sosyal Medya: Günümüzün en popüler dijital mecralarında etkileşim yaratacak içeriklerin nasıl tasarlanacağı ve üretileceği gençlere aktarıldı.

"Yeni Medyayı Doğru Kullanmak Hayati Önem Taşıyor"

Kampın en dikkat çekici anlarından biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Atalay Selamet’in gençleri ziyareti oldu.

Kamp ateşinin başında gençlerle buluşan Selamet, dijital çağın getirdiği fırsatların yanı sıra tehlikelere de dikkat çekerek şu önemli uyarılarda bulundu:

"Yeni medya, günümüzde toplumları şekillendiren çok güçlü bir araç. Ancak bu güç, beraberinde bilgi kirliliği gibi büyük bir tehlikeyi de getiriyor. Dijital mecraları sadece tüketen değil, buralarda doğru, etik ve kaliteli içerikler üreten sorumlu bireyler olmanız bizim için çok kıymetli."

Takım Ruhu ve Yeni Arkadaşlıklar Bir Arada

Doğa ve eğitimi aynı potada eriten tematik kampta, eğitimlerin yanı sıra takım oyunları, grup etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve sportif faaliyetler de gerçekleştirildi. Farklı ilçelerden gelen ve ilk kez bir araya gelen gençler, birlikte üretmenin ve paylaşmanın tadını çıkararak ömür boyu unutamayacakları dostluklar kurdu.

Katılımcı gençler, kendilerine bu vizyoner ortamı sunan ve geleceğin dijital dünyasına hazırlanmalarına imkan tanıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e ve tüm organizasyon ekibine teşekkürlerini iletti.