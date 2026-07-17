Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar meyvesini verdi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan narkotik polisleri, 14 Temmuz 2026 tarihinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Zehir Tacirlerine Geçit Verilmedi

Narkotik timlerinin profesyonelce yönettiği operasyonda 30 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, zehir tacirlerinin sokaklara yaymaya çalıştığı adeta bir ölüm cephaneliği ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler: 106,49 gram metamfetamin, 605 adet sentetik ecza hapı, 398 adet Captagon hap, 13 adet ecstasy hap, 156,84 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 43,64 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG), 3,73 gram skunk, 9,34 gram esrar, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı (pipe).

Adliyeye Sevk Edilen 25 Şüpheli Demir Parmaklıklar Arkasında

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem yapılan 30 şüpheli, 14-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si savcılık kararıyla, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında şebekenin elebaşılarının da bulunduğu 25 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Polisi Geleceğimizi Koruyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Şube ekiplerinin 3 ay boyunca sabırla, gece gündüz demeden sürdürdüğü bu başarılı operasyon, kentin huzur ve güvenliğinin emin ellerde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Gençlerimizi zehirlemek isteyen odaklara karşı tavizsiz ve amansız bir mücadele yürüten Kahramanmaraş polisi, gerçekleştirdiği bu darbe ile uyuşturucu baronlarının ve sokak satıcılarının nefesini kesmeye devam ediyor.

Emniyet güçlerinin sergilediği bu kararlı duruş, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik mücadelenin kent genelinde sıfır tolerans ilkesiyle ve tam bir kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.