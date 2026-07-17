Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı inşa etmek amacıyla yol yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. Altyapı çalışmaları ve yoğun kullanım nedeniyle deforme olan yolları tek tek tespit eden ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde eş zamanlı olarak dev bir sıcak asfalt seferberliği başlattı.

Çalışmaların odak noktası bu kez Dulkadiroğlu’nun can damarı mahallelerinden Bahçelievler ve Genç Osman oldu.

100. Yıl Caddesi Baştan Aşağı Yenileniyor: 8 Bin Öğrenci Rahat Nefes Alacak!

Bahçelievler Mahallesi’nin en önemli ulaşım akslarından biri olan 100. Yıl Caddesi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisiyle baştan aşağı yenileniyor. Bölgedeki okullara ulaşım sağlaması yönünden büyük bir stratejik öneme sahip olan cadde, sıcak asfaltla kaplanarak modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sait Ahraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ederek şunları söyledi:

"100. Yıl Caddemizin sıcak asfalt ile buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu cadde, tam 6 okula ulaşım sağlayan ve günlük 8 bin 250 öğrenciye hitap eden çok önemli bir güzergâh. Yolumuz yenilendikten sonra hem öğrencilerimiz hem sürücülerimiz için modern ve güvenli bir hale gelecek."

Genç Osman Mahallesi’nde Sokak Sokak Asfalt Seferberliği

Dulkadiroğlu’ndaki asfaltlama çalışmalarının bir diğer yoğun adresi ise Genç Osman Mahallesi oldu. Ekipler mahalle genelinde trafiğin aksamaması adına hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mahallede yürütülen asfalt çalışmalarının güncel durumu ise şu şekilde:

Asfalt Serimi Tamamlanan Sokaklar: 30014, 30001, 30016 ve 46080. sokaklar sıcak asfaltla buluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmaların Devam Ettiği Sokaklar: 30025 ve 30011. sokaklarda ise ekiplerin asfalt serim mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

Hedef: Güvenli, Konforlu ve Modern Kahramanmaraş Yolları

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, özellikle altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollarda zemin iyileştirme ve sıcak asfalt serim faaliyetlerinin plan dahilinde devam edeceğini belirtti. Dulkadiroğlu'ndaki bu kapsamlı dönüşümün ardından, bölgedeki ulaşım standardı maksimum seviyeye çıkarılarak sürücülerin sürüş konforu ve yayaların güvenliği güvence altına alınmış olacak.