Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını hızla saran Elbistan ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. İlçenin en yoğun kullanılan arterlerinden Pınarbaşı ve Tepebaşı caddelerindeki çalışmaları başarıyla tamamlayan Büyükşehir, şimdi de deprem konutları ve rezerv alanlarına ulaşım sağlayan en kritik rota olan Hacı Esat Efendi Caddesi’nde ilk etap çalışmalarını noktaladı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, caddenin çehresini tamamen değiştirecek adımlar atılıyor.

Rezerv Yapı Alanlarına Kesintisiz ve Konforlu Ulaşım

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde büyük bir önem kazanan rezerv yapı alanlarına ve yeni yaşam merkezlerine doğrudan bağlanan Hacı Esat Efendi Caddesi, ilçenin adeta yeni can damarı haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar kapsamında, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki dev arterin birinci kat sıcak asfalt serimi başarıyla tamamlandı. Yenilenen yol sayesinde hem bölgede inşaat süreci nedeniyle yoğunlaşan ağır tonajlı araç trafiğinin yarattığı tahribat giderildi hem de sürücüler için sarsıntısız, güvenli bir sürüş ortamı sağlandı.

Sadece Yol Değil; Elbistan’a Değer Katacak Yeni Bir Bulvar!

Büyükşehir Belediyesi’nin Hacı Esat Efendi Caddesi’ndeki vizyonu yalnızca asfalt dökmekle sınırlı kalmıyor. Birinci kat asfaltın tamamlanmasıyla birlikte ikinci etap çalışmalarına geçilecek.

İkinci etap kapsamında caddeye modern bir şehir bulvarı kimliği kazandıracak şu yenilikler yapılacak:

Yürüyüş Yolları: Yayalar için modern şehircilik anlayışına uygun, konforlu kaldırım ve yürüyüş yolları inşa edilecek.

Kavşak Düzenlemeleri: Trafik akışını hızlandıracak ve kaza riskini minimuma indirecek yeni kavşaklar tasarlanacak.

Modern Aydınlatma: Mevcut aydınlatma direkleri sökülerek yerlerine modern teknolojiyle donatılmış, enerji tasarruflu ve estetik aydınlatma sistemleri kurulacak.

Son Kat Asfaltla Kusursuz Görünüme Kavuşacak

Üstyapı, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede nihai adım atılacak ve son kat (aşınma) sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Çalışmalar tamamen bittiğinde Hacı Esat Efendi Caddesi, hem yeni yapılan deprem konutlarına güvenli erişim sağlayacak hem de modern görünümüyle Elbistan’ın vizyon projelerinden biri olarak uzun yıllar boyunca ilçeye hizmet verecek.