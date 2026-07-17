Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde dönüm noktası olan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kahramanmaraşlı kahramanları, yarım asır sonra çok özel bir projeyle onurlandırılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan, gazilerin cephede yaşadığı zorlukları, kahramanlıkları ve o güne dek anlatılmamış hatıraları barındıran dev arşiv çalışması nihayet tamamlandı.

Gelecek nesillere eşsiz bir tarihi miras bırakacak olan projenin tanıtım galası bugün (17 Temmuz Cuma) saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Türkiye’de Bir İlk: Tarihî Hafıza Kahramanmaraş’ta Kayıt Altında

Kahramanmaraşlı gazilerin birebir anlatımlarıyla hayat bulan bu çalışma, Türkiye’de Kıbrıs Barış Harekatı alanında hazırlanan ilk kitap ve belgesel bütünlüğü taşıyan proje olma unvanını elinde bulunduruyor.

Proje kapsamında tek tek ulaşılan yaşayan efsanelerimiz; harekâtın sıcak saatlerini, siperlerdeki dayanışmayı, vatan toprağı için verilen cansiperane mücadeleyi ve hafızalarından silinmeyen anıları tüm detaylarıyla paylaştı. Bu anlatımlar, sıradan bir tarih anlatısının ötesinde, yaşayan canlı birer belge niteliği taşıyor.

Hem Yazılı Hem Görsel Miras: Gaziler Kendi Ağzından Anlattı

Hazırlanan proje iki ana sütun üzerine inşa edildi:

Ölümsüzleşen Satırlar: Gazilerimizin anlatımları, titiz bir çalışmayla kaleme dökülerek gelecek kuşakların kütüphanelerinde başköşeyi alacak kapsamlı bir kitaba dönüştürüldü.

Görsel Bellek: Dönemin ruhunu, barış harekatının askeri ve insani boyutunu bizzat yaşayanların gözünden yansıtan özel bir belgesel çekildi. Gazilerimizin kendi sesleri ve görüntüleriyiz ile harmanlanan yapım, milli hafızamıza eşsiz bir katkı sunacak.

Dev Tanıtım Bu Akşam Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde!

Tarihe altın harflerle geçecek bu çalışmanın ilk gösterimi ve kitap tanıtımı için geri sayım başladı.

Yer: Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi

Tarih ve Saat: 17 Temmuz Cuma (Bugün) - Saat 19.00

Etkinlik İçeriği: Belgesel gösterimi, kitap tanıtımı, kahraman gazilerimizin onurlandırılması ve proje sürecine dair özel sunumlar gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna göğsünü siper eden hemşerilerimizin bu gurur gecesine ve tarihi anlara şahitlik etmek üzere tüm Kahramanmaraş halkını bu akşam Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne davet etti.