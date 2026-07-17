Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanan engelli ve engelli refakatçi serbest kart sahiplerine yönelik vize yenileme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarından kesintisiz bir şekilde yararlanmaya devam edebilmeleri için belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Son Gün 31 Ağustos!

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kartların kullanıma kapatılmaması ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması adına vize işlemlerinin 16 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerektiği önemle vurgulandı.

Vize Yenileme Noktaları (İşlem Merkezleri)

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıra beklemeden kolayca işlem yapabilmesi için hem şehir merkezinde hem de ilçelerde vize yenileme noktalarını aktif hale getirdi. Başvurular şu merkezlerden yapılabilecek:

Kahramankart Merkez Ofisi

Ulu Camii İşlem Noktası

Tıp Fakültesi İşlem Noktası

Elbistan İşlem Merkezi Sınavlara Hazırlanan Gençlere Büyükşehir Desteği: Ücretsiz Yaz Akademisi Kampları Başladı! İçeriği Görüntüle

Afşin İşlem Merkezi

Göksun İşlem Merkezi

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Vize yenileme işlemi yapacak olan vatandaşların başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurması gereken evraklar şunlardır:

Güncel Heyet Raporu: Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış, engellilik durumunu gösterir güncel heyet raporu. Mevcut Kahramankart: Kullanılmakta olan engelli veya engelli refakatçi serbest kartı.