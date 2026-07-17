Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde modern ve konforlu ulaşım sağlama hedefiyle başlattığı yol yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Şehir merkezindeki çalışmaların yanı sıra ilçeleri de adeta şantiye alanına çeviren Büyükşehir, son olarak Türkoğlu ilçe merkezinin en kritik noktalarından biri olan Derebaşı Sokak için kolları sıvadı.

İşte Türkoğlu halkının uzun süredir beklediği ve ilçedeki ulaşım kalitesini katlayacak o projenin tüm detayları:

Mahir Ünal Caddesi’ne En Güçlü Alternatif: Derebaşı Sokak

Gaziler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Derebaşı Sokak, konumu itibarıyla stratejik bir öneme sahip. İlçe trafiğinin can damarı olan Mahir Ünal Caddesi’ndeki yoğunluğu doğrudan göğüsleyen ve sürücülere alternatif bir kaçış rotası sunan sokak, Büyükşehir’in başlattığı kapsamlı çalışma ile tamamen yenileniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de ilçe içi trafik akışı nefes alacak.

Önce Kazındı, Şimdi Sıcak Asfaltla Buluşuyor!

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalarda adım adım şu işlemler uygulanıyor:

Eski Zemin Temizlendi: Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası süreçte ağır tonajlı araçların yoğun geçişi ve altyapı çalışmaları nedeniyle tamamen deforme olan eski asfalt tabakası, iş makineleriyle kazınarak tamamen temizlendi.

Altyapı Güçlendirildi: Kazıma işlemlerinin ardından zemin hazırlığı yapılarak yolun uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruması sağlandı.

1,5 Kilometrelik Sıcak Asfalt: Hazırlıkları tamamlanan güzergâhta sıcak asfalt serimine başlandı. Toplamda 1,5 kilometrelik arter baştan sona pürüzsüz sıcak asfaltla kaplanacak.

Hem Güvenli Hem Konforlu Ulaşım Dönemi

Yıpranmış zemin yapısı nedeniyle sürücülerin geçişte zorlandığı ve araçların zarar gördüğü yol, modern görünümüyle Türkoğlu’na çok yakışacak. Büyükşehir yetkilileri, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun tam kapasiteyle vatandaşların hizmetine açılacağını belirtti. Sürüş güvenliğini maksimum seviyeye çıkaracak bu yatırım, ilçedeki yaşam kalitesini de doğrudan yükseltecek.