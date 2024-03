12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer “Türk Milletinin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 103. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşarken, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.''

''İstiklal Marşı, bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde milletimizin gösterdiği büyük kahramanlığının, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberliğimizin mutabakat belgesidir. Milletimizin vatan tutkusunu, bağımsız yaşama kararlılığını ve mukaddesatına verdiği önemi abideleştiren İstiklal Marşımız, Anadolu’da birçok şehrin işgal altında olduğu bir dönemde, milletimizin esareti reddederek bağımsızlık mücadelesini sürdürmesinde moral ve cesaret kaynağı olmuştur. İşte bu sebeple ülkemizde ve tüm dünyada, güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak coşkuyla okuduğumuz İstiklal Marşımız, ezelden beri hür yaşamış ve ilelebet hür yaşayacak milletimizin istiklal mücadelesinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü olmaya devam edecektir. Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy da eserleriyle ve fikirleriyle her zaman saygıyla yâd edilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal Marşı’mızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisini yineleyerek, bu anlamlı gün vesilesiyle; İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 103. yıl dönümünde başta Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.''

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi