Toplantıda; insan kaynaklı yangınların önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, anız ve bahçe atığı yakımının denetlenmesi, hasat döneminde yangın riskini azaltacak uygulamalar, enerji nakil hatlarının bakım ve kontrollerinin artırılması, yol kenarlarında yangına neden olabilecek unsurların temizlenmesi ile vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ünlüer, geçmiş yıllarda edinilen tecrübeler doğrultusunda bu yıl ormanlarımızı ve Yeşil Vatan’ımızı daha etkin şekilde korumayı hedeflediklerini belirterek, ilimizde alınacak ilave tedbirler ve yürütülecek çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta vatandaşların ormanların korunması konusunda gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Vali Ünlüer, özellikle çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ve arıcılarımızın duyarlılığının yangınlarla mücadelede önemli bir güç olduğunu söyledi.

İlimizin doğal güzellikleri ve zengin orman varlığıyla bölgenin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Ünlüer, yaz aylarında artan hareketlilik nedeniyle denetim ve tedbirlerin en üst seviyede sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca; ormanlık alanlara girişlerin risk durumuna göre düzenlenmesi, yangınlara müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, güvenlik ve tahliye planlamaları, lojistik destek faaliyetleri ile hava ve kara unsurlarının etkin kullanımına ilişkin hususlar değerlendirildi.

Toplantıya Vali Ünlüer’in yanı sıra Vali Yardımcılarımız Davut Sinanoğlu, İbrahim Şenkon, Muhammed Akın ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Yangınlarla mücadelede tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda, vatandaşların da yangın riskine karşı duyarlı davranmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.