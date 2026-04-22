Servis Güzergahı Engeline KDK Müdahalesi

Özel eğitim sınıfında öğrenim gören bir öğrenci, mevzuat gereği sahip olduğu ücretsiz servis hakkından, evinin servis güzergahı dışında olduğu gerekçesiyle faydalanamadı.

Bu durum üzerine öğrencinin velisi, çocuğunun eğitim hakkının ihlal edildiğini belirterek yetkili kurumlara başvurdu. Ancak talebin reddedilmesi üzerine süreç Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşındı.

“Eğitime Erişim Engellenemez” Kararı

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), öğrencinin mağduriyetini haklı buldu.

Kurum, özel gereksinimli bireylerin eğitime erişiminin anayasal güvence altında olduğunu vurgulayarak, ilgili kurumlarla iletişime geçti ve sorunun çözümü için girişim başlattı.

Dostane Çözümle Hak Teslim Edildi

KDK’nın “dostane çözüm” yöntemiyle yürüttüğü süreç sonucunda, öğrencinin servis hizmetinden yararlanmasının önü açıldı.

Böylece öğrenci, ücretsiz servis hakkına kavuşarak eğitim hayatına eşit şartlarda devam edebildi.

Emsal Niteliğinde Karar

Uzmanlara göre bu karar, benzer durumda olan birçok öğrenci için önemli bir örnek oluşturuyor.

Eğitimde fırsat eşitliği ve erişilebilirlik ilkelerinin altını çizen bu gelişme, kamu kurumlarının sorumluluğunu bir kez daha gündeme taşıdı.