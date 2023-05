Bu kapsamda Aday Köksal, Dokmer Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada Dokmer Rehabilitasyon Merkezini gezen Milletvekili Adayı Tuba Köksal, öğrenci ve velilerle sohbet ederek Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, merkez hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonunda Aksu Haber’e konuşan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Tuba Köksal, “merkezin çok güzel bir amaca hizmet verdiğini belirterek bizden istenilen bir şey olursa destek vermeye her zaman hazırız” dedi.

Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan’da ziyaretleri için Milletvekili Adayı Tuba Köksal’a teşekkür etti.