23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Tüm Yurtta Olduğu Gibi Onikişubat’ta Da Coşkuyla Kutlanıyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Etkinlikler Kapsamında İlk Olarak Yunus Emre Ortaokulu’ndan 6’ncı Sınıf Öğrencisi Azra Gök İle Aynı Okulda Görev Yapan Öğretmen Annesi Hacer Gök Ve Müdür Yardımcısı Mustafa Yıldırım’ı Makamında Kabul Etti.

Başkan Toptaş, 23 Nisan Dolayısıyla 6’ncı Sınıf Öğrencisi Azra Gök’e başkanlık Koltuğunu Teslim Etti.

23 Nisan Dolayısıyla Onikişubat Belediye Başkanlığı Makamına Oturan Öğrenci Azra Gök Günün Anlam Ve Önemine Dair Yaptığı Konuşmanın Ardından Basın Mensuplarının Sorularını Cevapladı.

Daha Sonra Burada Açıklamalarda Bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş Bu Vesileyle Tüm Hemşerilerimizin, Tüm Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nı En Kalbi Duygularımla Kutluyorum” Şeklinde Konuştu.

