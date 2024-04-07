Bu Kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel Meclis Üyesi Mehmet Beşen ve ilgililerle birlikte bayram coşkusunun en çok olduğu kapalı çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Görgel burada vatandaş ve esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bu sorunların en kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, her zaman olduğu gibi bugün de yarında milletin yanında olduklarına ve olmaya devam edeceklerine dikkat çekti.

