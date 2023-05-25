Başarılı Oyuncular Emre Kızılırmak Ve Gizem Denizci Yeni Kurulan Sakarya Konteyner Kentte Çocuklarla Ve Aileleriyle Bir Araya Gelerek Çeşitli Hediyeler Verdi.

Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Oyuncu Emre Kızılırmak Bölgeye Geldiklerinde Yaşananları Ve Olayı Daha İyi Anladıklarını Söyledi.

Oyuncu Gizem Denizci İse Kahramanmaraş’ta Bulunmaktan Mutlu Olduğunu Söyleyerek Çocuklarla Bir Araya Geldiklerini İfade Etti.

Program Sonunda İhtiyaç Sahibi Depremzede Çocuklara Eğitime Destek Olmak Adına Tablet Hediye Edildi.