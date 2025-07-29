Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru'yu ziyaret etti. Ziyarette, Doğru'ya Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi. Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil vatanın müdafaası için patlamış lastiğine rağmen tankeriyle yangına su taşıyan Ramazan Doğru'yu ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik. Tek yürek olarak yangınla mücadelemize destek veren aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Çiftçi Ramazan Doğru da kendisine hediye edilen tankeri mahalle muhtarına teslim edeceğini belirterek yetkililere, jestlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Bursa Bölge Müdürü Erdal Şahan, Keles Orman İşletme Müdürü Hüseyin Polat da katıldı.

Kaynak: AAVİDEO