Orman Yangınına Giderken Kaza Yaptılar

Kaza, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırlarında meydana geldi. Orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 İşçi Yaralandı

Kazada, arazözde görevli işçilerden Adem Nazım Demirel (23) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki diğer 4 işçi ise yaralandı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, orman yangını ihbarının ise ekipler tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi.