Bu cezalar, reklam dünyasındaki kurallara uymayan ve tüketiciyi yanıltabilecek potansiyele sahip reklam kampanyalarına yönelik olarak verildi.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Reklam Kurulu’nun vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısı manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları da aldığını bildirdi.



“Bu kapsamda 337 sayılı Kurul toplantısında “ChatGPT” isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır.”

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu alandaki denetimlerine devam ederek tüketici haklarını koruma misyonunu sürdürmeye devam ediyor.