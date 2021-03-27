Gaziantep Novafertil bölgede adından söz ettirmeye devam ediyor!

Gaziantep ve bölge illere tüp bebek konusunda büyük bir ivme kazanan Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi ailelerin yüzünde tebessüm olmaya devam ediyor.

Uzman kadrosu ile Gaziantep ve çevre illere hizmet veren Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezi bölgede kendini kanıtladı.

Halil ve Filiz Yüzügüleç çifti 2005 yılından beri tedavi gördü ama bir türlü yanıt alamadı.

Yüzügüleç çifti çareyi Gaziantep Novafertil Tüp Bebek Merkezinde buldu.