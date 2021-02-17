Kış aylarında vatandaşlar aktarlara yöneldi

Tarihi kapalı çarşıda aktarlık yapan Erkan Akçakale, adaçayı, ıhlamur, tarçın karanfil, zencefil ve zerdeçal gibi ürünlerin satışlarında artış olduğunu belirtti.



Akçakale ayrıca, “Özellikle tansiyon, kalp, romatizma, şeker ve çeşitli kalıtsal hastalığı olan insanlarda çok bitki kullanımını önermiyoruz” dedi.