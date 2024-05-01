UC Berkeley Üniversitesi'nden nöroloji ve psikoloji profesörü Matthew Walker'in yaptığı epidemiyolojik araştırmaya göre ne kadar az uyursanız ömrünüz o kadar kısalıyor. Yapılan araştırmalara göre az uyumak hem beynimizde hem de vücudumuzda büyük etkilere neden oluyor

Uyku, genel sağlığın korunmasında, öğrenmenin güçlenmesinde rol oynuyor. Aslında bütün vücudun, organların, düşüncelerin kalitesinin artmasında da rol oynuyor,

Bizde bugün Aksu haber olarak sizler için vatandaşlara, Günde kaç saat uyuyorsunuz diye sorduk.

