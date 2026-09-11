İlk Etap Konut Sayısı: 1.071 konut (Toplamda 15 bin konut kiralanacak)

Başvuru Ücreti: Ücretsiz (Herhangi bir ücret alınmayacak)

2026 KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçeleri 4 gruba ayrıldı. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar istedikleri ilçe grubu için başvuru yapabilecek:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Evli olmak.

En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması.

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması.

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz satın almamış veya satmamış olmak.