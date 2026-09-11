İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi Başvuru Detayları

  • Başvuru Tarihleri: 14 Eylül – 25 Eylül 2026

    2026 KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
    2026 KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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  • Başvuru Adresi: e-Devlet (TOKİ - Konut / İşyeri Başvuru menüsü)

  • Başvuru Ücreti: Ücretsiz (Herhangi bir ücret alınmayacak)

  • Başlangıç Kirası: 10.000 TL'den başlıyor

  • Tahsis Süresi: 3 yıl (Süre uzatılmayacak)

  • İlk Etap Konut Sayısı: 1.071 konut (Toplamda 15 bin konut kiralanacak)

Hangi İlçelerde Kaç Konut Kiralanacak?

Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçeleri 4 gruba ayrıldı. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar istedikleri ilçe grubu için başvuru yapabilecek:

  • 1. Grup (Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören): Toplam 360 konut

  • 2. Grup (Maltepe, Tuzla, Kartal): Toplam 330 konut

  • 3. Grup (Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar): Toplam 291 konut

  • 4. Grup (Arnavutköy): 90 konut

Projeye Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

  • Evli olmak.

  • En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.

  • Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması.

  • Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması.

  • Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz satın almamış veya satmamış olmak.

  • Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil/yedek hak sahibi olmamak.

Konut Tipleri ve Kontenjan Dağılımı

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alırken, aile yapılarına göre şu tahsisler planlandı:

  • Genç Evli Ailelere: 1+1 veya 2+1 konutlar,

  • İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlar tahsis edilecek.

Kira Artışı ve Ödeme Koşulları Nasıl Olacak?

  • Kira Artışı: Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kiralarda artış yapılmayacak. 12 aylık sürenin ardından ilk ocak ayında TÜFE oranında artış uygulanacak.

  • Ödemeler: Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20’sinde ödenmeye başlanacak.