İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi Başvuru Detayları
-
Başvuru Tarihleri: 14 Eylül – 25 Eylül 2026
-
Başvuru Adresi: e-Devlet (TOKİ - Konut / İşyeri Başvuru menüsü)
-
Başvuru Ücreti: Ücretsiz (Herhangi bir ücret alınmayacak)
-
Başlangıç Kirası: 10.000 TL'den başlıyor
-
Tahsis Süresi: 3 yıl (Süre uzatılmayacak)
-
İlk Etap Konut Sayısı: 1.071 konut (Toplamda 15 bin konut kiralanacak)
Hangi İlçelerde Kaç Konut Kiralanacak?
Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçeleri 4 gruba ayrıldı. İstanbul il sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar istedikleri ilçe grubu için başvuru yapabilecek:
-
1. Grup (Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören): Toplam 360 konut
-
2. Grup (Maltepe, Tuzla, Kartal): Toplam 330 konut
-
3. Grup (Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar): Toplam 291 konut
-
4. Grup (Arnavutköy): 90 konut
Projeye Başvuru Şartları Nelerdir?
-
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.
-
Evli olmak.
-
En az 1 yıldır İstanbul il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olmak.
-
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması.
-
Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması.
-
Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100.000 TL üst sınırını aşmaması.
-
Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğinde taşınmaz satın almamış veya satmamış olmak.
-
Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil/yedek hak sahibi olmamak.
Konut Tipleri ve Kontenjan Dağılımı
Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alırken, aile yapılarına göre şu tahsisler planlandı:
-
Genç Evli Ailelere: 1+1 veya 2+1 konutlar,
-
İki veya Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlar tahsis edilecek.
Kira Artışı ve Ödeme Koşulları Nasıl Olacak?
-
Kira Artışı: Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle kiralarda artış yapılmayacak. 12 aylık sürenin ardından ilk ocak ayında TÜFE oranında artış uygulanacak.
-
Ödemeler: Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20’sinde ödenmeye başlanacak.